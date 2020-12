O Hapoel Beer Sheva venceu no domingo no terreno do Hapoel Tel Aviv, por 3-0, e Josué esteve em grande.

O antigo médio do FC Porto apontou o 2-0, aos 62 minutos, num grande de pura inspiração: com espaço na meia-direita, Josué atirou uma «bomba» sem qualquer hipótese para o guarda-redes adversário, com a bola a entrar junto ao ângulo superior direito.

Refira-se que com este resultado, o Hapoel subiu ao quinto lugar do campeonato israelita, com menos oito pontos do que o líder Maccabi Haifa.