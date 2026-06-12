O dirigente português Américo Branco foi anunciado como novo diretor-desportivo da Sampdoria.

O gestor de 35 anos estava livre depois de ter terminado uma ligação de quatro anos ao Fortuna Sittard, dos Países Baixos, onde desempenhou funções similares.

Irmão do diretor-geral do Benfica Mário Branco, Américo Branco ruma assim a um histórico clube italiano que atualmente milita no segundo escalão.

Antes de rumar aos Países Baixos, o dirigente esteve passou por Tondela, Académica e Olhanense.

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