Roberto d'Aversa, treinador do Parma, deu uma entrevista ao Tuttosport em que fala sobre Bruno Alves e o compara com Cristiano Ronaldo.

O treinador do Parma afirmou que se prepara para ler a biografia de Ronaldo. «É o símbolo do campeão que chegou ao topo através do trabalho e estou intrigado com a história dele. Fico ainda mais intrigado porque também Bruno Alves, um dos melhores amigos dele, me fala sobre isso», disse Roberto d'Aversa, acrescentando: «Mais do que só contar histórias, ele segue o exemplo.»

«O Bruno é tão obcecado como o Ronaldo no cuidado com o corpo e com a alimentação. Por exemplo, se estiver sol, mesmo que sejam em dezembro, o Bruno anda sem camisola para apanhar vitamina D. No final dos treinos, ele bebe ovos de codorniz, selecionando-os com muita atenção. Descarta aqueles que flutuam e escolhe apenas aqueles que estão cheios», contou.

«Estamos a falar de um atleta de 39 anos. De facto, quando ele chegou ao Parma, eu disse imediatamente ao dr. Tindaro, nosso nutricionista, que seria difícil mudar os hábitos do Bruno. Tal como Ronaldo, com quem ele compartilha todas essas características, parece ser muito mais jovem do que a idade que tem», frisou ainda.