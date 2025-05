Sérgio Conceição fez a antevisão à final da Taça de Itália, duelo marcado para esta quarta-feira entre Milan e Bolonha. O treinador dos milaneses falou sobre a pressão natural de conquistar títulos num clube com a história do Milan.

«Foi muito difícil trabalhar nestes meses, vivemos de resultados. A pressão de uma final faz parte da história do Milan, é normal nestes grandes clubes. Temos de nos concentrar no jogo de amanhã, concentrarmo-nos no que temos de fazer e no adversário que vamos enfrentar em comparação com o último jogo disputado. Em termos de resultados, estamos a ir bem. Vivemos disso e queremos voltar a fazê-lo amanhã para conquistar mais um título», começou por dizer.

A final será disputada no Estádio Olímpico, em Roma, um mítico palco que Sérgio Conceição bem conhece enquanto futebolista - é a casa da Lazio, onde jogou duas temporadas e meia.

«Este estádio deu-me uma grande satisfação como futebolista. Amanhã há uma final em que devemos estar ao nosso melhor nível contra uma equipa com grande intensidade. Cada jogo tem a sua história, o seu percurso e temos de estar preparados, sabendo que vamos ter uma equipa diferente da que defrontámos há poucos dias», lembrou.

O treinador português não quis revelar quem vai jogar na frente de ataque, Santiago Giménez ou Luka Jovic. Além disso, anunciou que Rafael Leão está pronto para jogar.

«Ele está bem, temo-lo disponível após a suspensão. No entanto, o Bolonha também terá outros jogadores para utilizar. As individualidades são importantes numa equipa, mas é a própria equipa que tem grande importância», afirmou.

E ainda refletiu sobre a época. «Queremos dar este troféu aos adeptos num ano difícil. Parece que estamos zangados, mas não é esse o caso. Estamos felizes por enfrentar uma final. Não estamos a ser tão consistentes como eu queria. Este é um clube histórico, habituado a resultados. Há esta pressão, este peso. Mas é normal e temos de o aceitar. Temos de nos concentrar no trabalho e no grupo», reafirmou Sérgio Conceição.