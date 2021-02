Miguel Veloso “aposta” numa passagem do FC Porto aos quartos de final da Liga dos Campeões. A não ser que apareça uma daquelas noites memoráveis de Cristiano Ronaldo, a salvar a Juventus.

«Espero que o Cristiano volte a conquistar a Liga dos Campeões, que consiga também com a Juventus, ainda que este ano veja a tarefa como muito dura. O FC Porto é uma equipa com um ADN muito forte. Acho que vai passar, a não ser que o Cristiano Ronaldo esteja num daqueles dias», referiu Miguel Veloso, em entrevista ao Tuttosport.

O internacional português do Hellas Verona fez o lançamento do jogo com a Juventus, deste sábado, e deixou rasgados elogios a Cristiano.

«Não tenho dúvidas de que se tornará o melhor marcador da história. Estou cem por cento certo. Não haverá outro Cristiano na história do futebol. Mbappé e Haaland são muito bons, e jovens, mas se chegar ao topo é difícil, ficar lá é ainda mais. Não será fácil para eles conseguir a continuidade do Cristiano. É como Michael Jordan, uma lenda», acrescentou.