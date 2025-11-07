Francisco Conceição: «Sérgio Conceição na Juventus? Seria perfeito»
Internacional português confessou ainda os conselhos dados por Cristiano Ronaldo
Francisco Conceição, internacional português que atua na Juventus, falou da relação com Cristiano Ronaldo, partilhou os objetivos para a temporada e abriu a porta a Sérgio Conceição como treinador na Juventus.
Em entrevista à Tuttosport, Conceição admitiu algum desconforto com a tática de Tutor, antigo treinador da Juve. Um desconforto que, como conta o português, foi algo a que se habituou.
«Sinto-me melhor como extremo direito. Com o Tudor, eu jogava mais centralizado: no começo, não me sentia tão confortável, mas depois adaptei-me melhor. O treinador mudou-me um pouco de uma forma positiva. Sou muito competitivo, e se quiseres melhorar, precisas de te adaptar a outras posições também», começou por referir.
Com Spalleti, agora novo técnico da «Vecchia Signora», a mensagem tem sido clara: vencer é importante, mas não é tudo. «Na Juve, lutamos para vencer, sim, mas também precisamos de jogar bem. Gosto disso: precisamos ter a posse de bola, ele ajudou muitos jogadores a terem um desempenho melhor. Espero que ele possa me ajudar a melhorar também».
O ex-FC Porto comentou também aquilo que são os objetivos para a temporada. Em termos coletivos, o título italiano. Na parte individual, melhorar os números. «Em termos de equipa, se ganhássemos o Scudetto. Aí sim, ficaríamos satisfeitos. Pessoalmente, preciso melhorar meus golos e assistências: é isso que pode me levar ao topo», atirou o internacional português.
Foi ainda analisado o dérbi que decorre este sábado frente ao Torino. Conceição recordou a rivalidade entre FC Porto e Benfica e falou do regresso recente a Alvalade. «Será importante, temos de ganhar, vale mais do que três pontos. Há uma história por trás deste jogo. O meu dérbo da vida é FC Porto-Benfica, depois cresci futebolisticamente no Sporting porque quando o meu pai deixou de jogar fomos viver para Lisboa. Na terça-feira vaiaram-me porque joguei no FC Porto, que sempre foi a equipa do meu coração».
Francisco Conceição falou também da relação com Cristiano Ronaldo, que representou a Juventus entre 2018 e 2021. Os conselhos que o agora jogador do Al Nassr dá ao jovem avançado é aquilo que destaca.
«Gosto de conversar com ele. Aprendo muito. O Cristiano teve ótimos momentos aqui. Ele sempre diz-me: 'Estás num grande clube, mas quando não se ganha, a pressão aumenta.'», referiu o extremo, que admitiu inspirar-se em Ronaldo, Messi e Neymar.
Quanto ao pai, Sérgio Conceição, Francisco recordou que nunca se enfrentaram, uma vez que o jogador estava lesionado enquanto o técnico liderava o Milan. No entanto, abriu as portas a um possível reencontro entre pai e filho em Turim.
«Sérgio Conceição na Juventus um dia? Seria perfeito (risos). Ele é um grande treinador, eu sei o valor dele: cheguei à seleção graças a ele. Se estou aqui, devo isso à trajetória que fizemos juntos. Ele foi muito exigente comigo, principalmente fora de campo: ele sabe o quanto a vida é importante fora do relvado. Ele ajudou-me com a minha alimentação e recuperação, foi um grande exemplo», concluiu.