Francisco Conceição, internacional português que atua na Juventus, falou da relação com Cristiano Ronaldo, partilhou os objetivos para a temporada e abriu a porta a Sérgio Conceição como treinador na Juventus.

Em entrevista à Tuttosport, Conceição admitiu algum desconforto com a tática de Tutor, antigo treinador da Juve. Um desconforto que, como conta o português, foi algo a que se habituou.

«Sinto-me melhor como extremo direito. Com o Tudor, eu jogava mais centralizado: no começo, não me sentia tão confortável, mas depois adaptei-me melhor. O treinador mudou-me um pouco de uma forma positiva. Sou muito competitivo, e se quiseres melhorar, precisas de te adaptar a outras posições também», começou por referir.

Com Spalleti, agora novo técnico da «Vecchia Signora», a mensagem tem sido clara: vencer é importante, mas não é tudo. «Na Juve, lutamos para vencer, sim, mas também precisamos de jogar bem. Gosto disso: precisamos ter a posse de bola, ele ajudou muitos jogadores a terem um desempenho melhor. Espero que ele possa me ajudar a melhorar também».

O ex-FC Porto comentou também aquilo que são os objetivos para a temporada. Em termos coletivos, o título italiano. Na parte individual, melhorar os números. «Em termos de equipa, se ganhássemos o Scudetto. Aí sim, ficaríamos satisfeitos. Pessoalmente, preciso melhorar meus golos e assistências: é isso que pode me levar ao topo», atirou o internacional português.

Foi ainda analisado o dérbi que decorre este sábado frente ao Torino. Conceição recordou a rivalidade entre FC Porto e Benfica e falou do regresso recente a Alvalade. «Será importante, temos de ganhar, vale mais do que três pontos. Há uma história por trás deste jogo. O meu dérbo da vida é FC Porto-Benfica, depois cresci futebolisticamente no Sporting porque quando o meu pai deixou de jogar fomos viver para Lisboa. Na terça-feira vaiaram-me porque joguei no FC Porto, que sempre foi a equipa do meu coração».

Francisco Conceição falou também da relação com Cristiano Ronaldo, que representou a Juventus entre 2018 e 2021. Os conselhos que o agora jogador do Al Nassr dá ao jovem avançado é aquilo que destaca.

«Gosto de conversar com ele. Aprendo muito. O Cristiano teve ótimos momentos aqui. Ele sempre diz-me: 'Estás num grande clube, mas quando não se ganha, a pressão aumenta.'», referiu o extremo, que admitiu inspirar-se em Ronaldo, Messi e Neymar.

Quanto ao pai, Sérgio Conceição, Francisco recordou que nunca se enfrentaram, uma vez que o jogador estava lesionado enquanto o técnico liderava o Milan. No entanto, abriu as portas a um possível reencontro entre pai e filho em Turim.

«Sérgio Conceição na Juventus um dia? Seria perfeito (risos). Ele é um grande treinador, eu sei o valor dele: cheguei à seleção graças a ele. Se estou aqui, devo isso à trajetória que fizemos juntos. Ele foi muito exigente comigo, principalmente fora de campo: ele sabe o quanto a vida é importante fora do relvado. Ele ajudou-me com a minha alimentação e recuperação, foi um grande exemplo», concluiu.