Francisco Conceição está a ter um início positivo na Juventus: depois de ser eleito o melhor jogador do mês de outubro na «vecchia signora», o internacional português voltou a arrecadar o prémio em novembro.

Emprestado pelo FC Porto ao emblema de Turim, Conceição foi distinguido graças aos votos dos adeptos.

Em novembro, o jogador de 21 anos fez cinco jogos pela Juve, com uma assistência decisiva no dérbi com o Torino e um penálti conquistado diante do Lille, na Liga dos Campeões.

No total da temporada, são já dois golos e quatro assistências em 13 partidas com a camisola «bianconera».