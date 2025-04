Com Dany Mota e Pedro Pereira de início, o Monza somou o 11.º jogo consecutivo sem vencer, ao ser derrotado em casa pelo Como (3-1), na 31.ª jornada do campeonato italiano.

Os anfitriões adiantaram-se cedo na partida, logo aos cinco minutos, pelo português Dany Mota.

Contudo, a equipa de Cesc Fàbregas deu a volta ao marcador ainda dentro da primeira parte, graças aos golos de Jonathan Ikoné (16m) e Assane Diao (39m).

No segundo tempo, Mergim Vojvoda (51m) assinou o 3-1 final.

O Monza continua no último lugar da Liga italiana, com 15 pontos, a dez, à condição, dos lugares de permanência. Já o Como, que regressou aos triunfos quatro jogos depois, é 13.º, com 33 pontos.