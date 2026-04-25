O Bolonha do português João Mário foi derrotado na receção à Roma (2-0), a contar para a 34.ª jornada da Liga italiana. O ex-FC Porto foi titular pela formação da casa. Do lado da Roma, o ex-Benfica Svilar alinhou de início.

A equipa da capital entrou em campo já depois de, nesta semana, ter afastado Claudio Ranieri do cargo de conselheiro.

Cedo no encontro, Donyell Malen deu continuidade ao grande momento de forma com as cores dos giallorossi. O neerlandês abriu o marcador aos sete minutos, perfazendo o 12.º golo em 16 jogos.

Ainda antes do intervalo, o mesmo Malen assistiu para o golo do marroquino Neil El Aynaoui (45+1m).

Destaque ainda para Paulo Dybala, que entrou e campo aos 77 minutos. O argentino não jogava há precisamente três meses – a última vez havia sido no dia 25 de janeiro, no empate com o Milan.

Com este triunfo (2-0), a Roma sobe à condição ao quinto lugar, que dá acesso à Liga Europa, agora com 61 pontos. O Bolonha, por sua vez, perde o segundo jogo seguido e mantém-se para já na oitava posição com 48 pontos.

Noutro jogo com participação portuguesa, Danilo Veiga, ex-Estrela da Amadora, foi titular no empate do Lecce com o Hellas Verona (0-0).

Com este empate sem golos, o Lecce sobe ao lugar imediatamente acima da linha de água – 17.º com 29 pontos. O Hellas Verona segue em lugar de descida - 19.º com 19 pontos.

Já o Parma venceu o Pisa (1-0) com o golo do francês Nesta Elphege (82m), que saltou do banco para vestir a capa de herói.

O Parma sobe, assim, ao 12.º posto com 42 pontos. O Pisa, por sua vez, mantém-se na 20.ª e última posição com 18 pontos.

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