Na ressaca de garantir uma vaga na final da Taça de Itália, a Lazio de Nuno Tavares empatou com a Udinese num jogo de loucos (3-3), a contar para a 34.ª jornada da Serie A.

Ao contrário do jogo da Taça – em que os 120 minutos – o internacional português saltou do banco nesta segunda-feira.

O primeiro golo do encontro foi marcado pela equipa forasteira. Kingsley Ehizibue, defesa nigeriano, abriu o marcador aos 18 minutos. Já no segundo tempo, o internacional italiano Luca Pellegrini voltou a colocar tudo igual (50m).

Pedro, experiente avançado espanhol que já passou por Barcelona e Chelsea, saltou do banco para confirmar a cambalhota no marcador para a Lazio (80m).

Seis minutos depois, Arthur Atta voltou a restabelecer o empate na partida (86m). O internacional sub-20 francês viria a bisar para devolver a vantagem à Udinese já em tempo de compensação (90+3m).

Houve, ainda, tempo para mais. Daniel Maldini, internacional italiano que saltou do banco, fez o golo que fixou o 3-3 final (90+5m).

Com este resultado (3-3), a Lazio está em oitavo com 48 pontos - a 13 pontos dos lugares europeus. A Udinese, por sua vez, é 11.º com 44 pontos.

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