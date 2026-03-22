A Lazio visitou e venceu (2-0) o Bolonha na 30.ª jornada da Liga italiana. Do lado da formação da capital, o internacional português Nuno Tavares foi titular. Pela equipa da casa, o ex-FC Porto João Mário foi suplente não utilizado.

Já depois de ter conseguido chegar aos «quartos» da Liga Europa, o Bolonha voltou às derrotas na Serie A. No segundo tempo, o capitão Riccardo Orsolini perdeu uma oportunidade de ouro de adiantar o Bolonha, mas o italiano falhou uma grande penalidade (51m).

Pouco tempo depois surgiu Kenneth Taylor, que brilhou com um bis. O internacional neerlandês abriu o marcador (72m) e dez minutos depois fixou o 2-0 final (82m).

Com este triunfo (2-0), a Lazio ultrapassa o Bolonha e assume a oitava posição com 43 pontos. O Bolonha, por sua vez, desce para nono com 42 pontos.

No outro jogo, a Atalanta venceu o Verona (1-0) com o golo de Zappacosta ainda na primeira parte (37m).

Com este triunfo (1-0), a Atalanta mantém-se na sétima posição com 50 pontos. O Verona, por sua vez, encontra-se em lugares de descida – 19.º com 18 pontos.

Confira os jogos e classificação da Liga italiana.

RELACIONADOS
