A corrida desenfreada de José Mourinho após o golo da Roma ante o Sassuolo, a lembrar o festejo histórico em Old Trafford, tornou-se viral. Esta segunda-feira, o português comentou com humor a correria depois do golo de El Shaarawy que lhe deu a vitória no jogo mil como treinador.



«Sem lesão muscular», escreveu o técnico dos giallorossi nas redes sociais na legenda da fotografia em que surge a correr.



Já após o encontro frente ao Sassuolo, Mourinho tinha brincado com o sucedido. «Se alguém pensar que sou velho, vejam este sprint final, provei que fisicamente estou em forma», disse.



Recorde o festejo de Mourinho: