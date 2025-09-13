Francisco Conceição não vai marcar presença no clássico entre Juventus e Inter. O extremo português, que já tinha sido dispensado da Seleção Nacional antes do duelo com a Hungria devido a problemas musculares, não recuperou a tempo e acabou por ficar fora da convocatória para a 3.ª jornada da Liga italiana.

Na conferência de imprensa de antevisão, Igor Tudor ainda deixou em aberto a possibilidade de contar com o jovem avançado, mas o internacional luso vai mesmo estar ausente da partida.

Apesar desta baixa, o treinador da Juventus terá, ainda assim, um português à disposição: João Mário. O lateral, contratado ao FC Porto no último mercado de verão, integra a lista de convocados e poderá até ser utilizado no lado esquerdo da defesa, conforme admitiu Tudor.

O encontro entre Juventus e Inter está agendado para este sábado, às 17h00, no Allianz Stadium, em Turim.