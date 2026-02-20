Rafael Leão deu uma entrevista extensiva à televisão americana CBS, em que abordou a relação com Cristiano Ronaldo, a memória de Diogo Jota ou o papel de Zlatan Ibrahimovic no Milan. Mas também falou do início como futebolista.

Leão admite até que era adepto do Benfica, até certo momento. Depois, abraçou o rival Sporting.

«Comecei tarde, aos 7 ou 8 anos. Antes de assinar com o Sporting, já tinha assinado com o Benfica. Na altura, o meu pai não podia levar-me, porque não tinha carro. O Benfica ofereceu-se para me ir buscar depois da escola. Eu era adepto do Benfica na altura. Mas o que me foi prometido não foi cumprido», algo que o levou a mudar de ideias.

«Então, assinei pelo Sporting. Quando és criança, só queres jogar futebol e, quando se é adepto, queres jogar por esse clube. Fiquei zangado. A vida levou-me para o rival, o Sporting apareceu e foi assim que tudo começou», recorda o jogador do Milan.

Leão revelou ainda outro evento que moldou a sua carreira de forma indelével. Admitiu que o Inter de Milão quis contratá-lo em 2019, mas acabou por assinar pelo Milan.

«O Inter ligou para o diretor-desportivo Luís Campos [do Lille, à época] e disse que estava interessado. Eu não tinha certezas, mas no passado acompanhava o Milan com Maldini, Ronaldinho, o meu ídolo. Não o Inter. Eu disse: 'vou ficar mais um ano'. Terminámos em segundo lugar no campeonato e teríamos jogado na Liga dos Campeões no ano seguinte», começou por dizer.

«Mas depois Campos disse-me: 'O Milan quer-te. Acho que o negócio será fechado em alguns dias. Nos treinos, jogas a primeira parte, não a segunda. Não tomamos riscos. Alguém quer falar contigo em dez minutos', e era uma videochamada com Maldini. Ele perguntou como estava, disse que me acompanharam durante a temporada e perguntou se queria fazer parte da família Rossoneri. Fui direto para a assinatura de contrato», conta.

Rafael Leão disse ainda que não vai mudar a sua postura dentro de campo e o seu característico sorriso, pois assim «não seria mais o Rafael Leão». Contou ainda outra história com Zlatan Ibrahimovic.

«Numa sessão de treino, alguns jovens jogadores da Primavera [equipa sub-20] vieram treinar connosco e, num jogo-treino, ele acabou por jogar com eles. Perdeu o jogo. Ele foi ter com o treinador e disse: 'Esta é a última vez que estes jovens jogadores vêm treinar connosco'», relata Leão.

Por fim, o extremo falou da 'assistência' para o youtuber Speed, quando promoveu o encontro entre este e Cristiano Ronaldo.