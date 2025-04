Um antigo treinador e dirigente da Juventus, Luciano Moggi, criticou o desempenho do Milan nesta temporada ao jornal italiano Libero, e Sérgio Conceição não passou ao lado.

Moggi, já com 87 anos, trabalhou 40 anos em vários clubes italianos. Além da Juventus, passou pela Roma, Torino, Nápoles e Lazio. Ao olhar para o Milan atualmente, tem a seguinte opinião:

«É um grupo de grandes solistas que não se relacionam entre si, que podem ganhar contra qualquer um mas também perder. Entre outras coisas, os 'rossoneri' não sabem como abordar o jogo como uma grande equipa, especialmente na primeira parte, muitas vezes ficam atrás e sofrem com o adversário, dando a impressão de que não entraram em campo com a mentalidade certa. Depois, uma vez incitados e assobiados pelos adeptos, reagem e, pelo menos, conseguem não perder, como no caso do 2-2 com a Fiorentina», começou por avaliar.

Moggi dissertou ainda sobre os motivos para este comportamento irregular. O dirigente diz que o treinador Sérgio Conceição tem culpa.

«O fenómeno depende provavelmente de uma falta de autoestima do grupo, devido a uma liderança insegura e pouco credível do treinador, com Conceição já com a cabeça noutro lugar. Além disso, o Milan nem sequer é apoiado por uma direção capaz: não há um treinador com carisma que seja credível no meio devido ao seu passado. Um grande clube, e o Milan é isso certamente, precisa de ser orientado. Havia Maldini, mas inexplicavelmente foi afastado, Paratici era temido e agora já não é», analisa Moggi, sugerindo a contratação do albanês Igli Tare, ex-dirigente da Lazio.

O Milan está em oitavo na tabela classificativa da Serie A, com 48 pontos, a seis das competições europeias. Já está fora das competições europeias.