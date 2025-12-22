Sérgio Conceição recordou a curta passagem enquanto treinador do Milan, na época passada, e admitiu que teria ficado nos «rossoneri» se existissem «algumas mudanças».

«Havia instabilidade ao nível da estrutura do clube, e à volta da equipa o ambiente não era bom. Por isso guardo com carinho aquilo que fizemos. Além disso, a direção não me apoiou. Dou-lhe um exemplo: depois de vencermos a Supertaça jogámos contra o Cagliari. Nessa altura já circulavam rumores de que o clube estaria a seguir outros treinadores. Eu pensava em trabalhar e em ganhar, com o peso dos resultados. Não tive tempo para trabalhar a todos os níveis», disse o técnico luso, em entrevista à Gazzetta dello Sport.

Conceição garantiu ainda que os jogadores estiveram sempre ao seu lado. «Jogadores traíram-me? Nunca, pelo contrário, estavam comigo. O Theo também o disse na entrevista que vocês lhe fizeram: depois do Feyenoord, quando as pessoas diziam que ele se tinha feito expulsar de propósito, eu defendi-o. Muitos escreveram-me quando saí. Eu exijo rigor, exigência, e depois descontração quando é para descontrair. Se alguém aparece com um quilo a mais, chega atrasado ou coisas do género, eu não posso tolerar. Para mim, no fim de contas, os jogadores são todos iguais.»

«O Chico estava um pouco gordinho e disse-lhe: "Se tens fome ... bebe água"»

Agora no Al Ittihad, Conceição mostrou que ainda acompanha o futebol italiano, até para seguir o filho Francisco na Juventus, mas em casa não se fala de futebol.

«O mínimo possível. O importante é que, ao jantar, deixem os telemóveis no bolso. Exigi isso também no Porto e no Milan. O Chico estreou-se comigo em Portugal. Em 2020, durante o confinamento, disse-lhe: ‘Se tens fome… então bebe água’. Estava um bocadinho gordinho. Para fazer a diferença são necessários sacrifícios e mentalidade. Se pudesse, emprestava-lhe a minha fome. Não que ele não a tenha — tem, e muita —, mas eu, aos 16 anos, levava dinheiro para casa para se poder comer; era diferente. Mas sempre acreditei. E ele também acredita», vincou.

Conceição também revelou que teve «contactos com a Lazio» quando ainda estava no FC Porto e abordou a aventura na Arábia Saudita.

«Mesmo antes de assinar pelo Al Ittihad, tive outras propostas. Aqui o campeonato é competitivo, as ambições são altas, treinamos à tarde e não de manhã. Precisas de te adaptar às dinâmicas culturais. Mas isto é um desafio e eu adoro desafios assim», rematou.