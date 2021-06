O Hellas Verona oficializou a continuidade de Miguel Veloso. O internacional português, de 35 anos, assinou até 2022 e é apelidado pelo clube como «O Professor».



Veloso chegou em 2019 a Verona e leva 57 jogos e cinco golos no clube. 56 vezes internacional por Portugal, o esquerdino formado no Sporting tem já uma longa ligação a Itália, onde representou também o Génova durante cinco temporadas.



De 2012 a 2016, o filho de António Veloso esteve no Dínamo Kiev. Pela seleção de Portugal, o médio esteve em dois Europeus (2008 e 2012) e em dois Mundiais (2010 e 2014).