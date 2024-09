Miguel Veloso terminou a carreira, aos 38 anos, ao fim de 20 épocas enquanto jogador profissional.

Internacional por Portugal no Euro 2008 e 2012, assim como nos Mundiais de 2010 e 2014, o médio nascido em Coimbra – filho de António Veloso – despontou na formação de Benfica e Sporting.

Em maio de 2003, Miguel Veloso foi convocado para a Seleção Nacional que conquistou o Europeu de sub-17, no Fontelo, em Viseu. Titular na final – ao lado de Mário Felgueiras, Vieirinha, Paulo Machado e João Moutinho – contribuiu para o triunfo sobre Espanha (2-1).

Em todo o caso, a afirmação enquanto sénior aconteceu no Desp. Moscavide, na época 2005/06.

Seguiram-se quatro temporadas – e umas semanas – pelo Sporting, contribuindo para a conquista da Taça de Portugal (2) e da Supertaça (2). Para a posteridade ficará a época 2009/10, na qual o médio conseguiu 11 golos e sete assistências em 45 partidas pelos leões.

Foi o cartão de visita que convenceu o Génova a contratar Veloso no verão de 2010, após o Mundial na África do Sul, no qual participou em dois encontros.

Dois anos volvidos, e na sequência do Europeu organizado por Polónia e Ucrânia, o médio reforçou o Dínamo Kiev. Importa referir que, nessa fase, Miguel Veloso era um dos intocáveis de Paulo Bento, pelo que participou em toda a campanha da Seleção Nacional, até às meias-finais.

A estadia na Ucrânia durou até 2016. Com Liga (2) e Taça (2) no currículo, o médio regressou a Génova, onde permaneceu até 2019. No «Calcio», ainda representou e capitaneou Hellas Verona e Pisa.

Na última época, na Serie B, o internacional português acumulou 28 jogos, um golo e duas assistências.

Penduradas as chuteiras, Miguel Veloso integra a equipa técnica do Pisa, líder da Serie B, com dois empates e duas vitórias, a par de Spezia e Juve Stabia. Aos 38 anos, o outrora médio auxiliará Pippo Inzaghi, que chegou ao cargo na reta final de 2023/24.

O treinador italiano, de 51 anos, é irmão de Simone Inzaghi, de 48 anos, timoneiro do Inter Milão.