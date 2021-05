Paulo Fonseca vai deixar o comando técnico da Roma no final desta época, comunicou o clube italiano.

«Em nomes de todos na Roma, gostaríamos de agradecer a Paulo Fonseca pelo trabalho árduo e liderança ao longo destes dois anos. O Paulo conduziu a equipa pelo meio de vários desafios, como a pandemia da Covid-19 e uma mudança de propriedade do clube. E fez tudo isso com generosidade, sentimento de justiça e carácter», afirmou, citado pelo site da Roma, o presidente dos Giallorossi, Dan Friedkin.

Paulo Fonseca é treinador da Roma desde o verão de 2019, altura em que deixou o Shakhtar Donetsk para assinar por duas temporadas pela equipa italiana. «Nestes dois anos passámos por altos e baixos, mas sempre dei o meu melhor por este clube e por esta cidade, que me acolheu muito bem. Quero agradecer a todos os adeptos da Roma, às pessoas que trabalham connosco em Trigoria, aos jogadores e a quem nos ajudou nesta caminhada, em particular ao Dan e ao Ryan Friedkin pelo apoio que sempre nos deram desde que chegaram. E ao Tiao Pinto, um excelente profissional a quem desejo o melhor neste clube. Ainda temos jogos muito importantes para vencer nesta época e vamos dar o nosso melhor como sempre. Obrigado, Roma», despediu-se Paulo Fonseca.

Recorde-se que esta segunda-feira Paulo Fonseca esteve reunido com a estrutura de futebol dos Giallorossi, tendo chegado ao centro de treinos do clube acompanhado pelo empresário Marco Abreu. Segundo o Maisfutebol apurou, a reunião teve como objetivo encontrar a melhor forma do treinador terminar a época.

Depois de na época passada ter concluído a Liga italiana no 5.º lugar, a Roma está atualmente no 7.º posto e fora dos lugares de acesso às competições europeias.