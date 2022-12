Federico Pastorello, empresário de João Mário, deu uma entrevista ao site italiano Tuttomercato no qual recorda a tumultuosa saída do médio, em 2021, para o Benfica. O empresário conta que o Inter foi pouco paciente e não resistiu à pressão dos adeptos quanto à saída do médio que, agora, é alvo de vários clubes europeus.

«A sua história é de loucos. Temos constantemente manifestações de interesse nele de toda a Europa e estamos felizes. A carreira de João mostra que o Inter também não avaliou mal quando fez este grande investimento. Infelizmente as pessoas colocam cruzes em certos jogadores um pouco cedo demais e este é um mau hábito que temos, especialmente em Itália, porque talvez noutros países tenham um pouco mais de paciência para esperar pelos jovens», conta Pastorello.

A verdade é que João Mário pegou de estaca no Benfica de Roger Schmidt, tem dado cartas na Liga dos Campeões e esteve entre os eleitos de Fernando Santos para o Mundial 2022. «Ele é incrível: eu estive em Paris para assistir ao jogo da Liga dos Campeões [com o PSG] e ele tem uma personalidade incrível e um profissionalismo ao mais alto nível. Quando o nível é elevado, o João sente-se ainda mais confortável. É um tipo que merece tudo o que está a viver, é um profissional e um rapaz de ouro», prosseguiu.

Pastorello faz, inclusive, uma comparação com Lukaku, avançado do belga que, na altura, também saiu para o Chelsea. «Levámo-lo num momento muito delicado da sua carreira, não podia ficar mais tempo no Inter com os adeptos a criticá-lo tanto. Levei tantos insultos pela partida de Lukaku como levei elogios por ter ajudado o João Mário a sair do clube. Provavelmente os julgamentos foram demasiado fortes, o João Mário poderia ter ficado no Inter mais dez anos pelas qualidades que tem», destacou ainda.