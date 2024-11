Rafael Leão tem alternado entre a titularidade e o banco de suplentes, mas, na última terça-feira, mesmo lançado ao intervalo, conseguiu ter impacto e marcar na vitória do Milan sobre o Slovan Bratislava (3-2). O desempenho do avançado português valeu elogios de Paulo Fonseca, esta sexta-feira.

«É melhor ter Leão em campo do que no banco? Agora sim. Usei duas estratégias com o Leão: uma não deu resultado, a outra deu. Estou muito feliz porque o Rafa teve essa reação, mas quero continuidade. A equipa precisa desta versão do Rafa», disse o técnico dos «rossoneri», na antevisão ao jogo com o Empoli.

Leão leva quatro golos e outras tantas assistências em 16 jogos pelo Milan na atual temporada.