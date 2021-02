Paulo Fonseca, treinador da Roma, foi confrontado neste sábado com notícias relativas à possibilidade de suceder a Jorge Jesus no comando técnico do Benfica. A questão procurou mesmo aferir se existiriam conversas sobre o tema com Tiago Pinto, que em janeiro trocou precisamente a Luz pelo emblema italiano.

«Estou focado na Roma, no presente, não penso no futuro», limitou-se a dizer o técnico português, na antevisão do jogo deste domingo, com o Milan.