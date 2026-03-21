Rafael Leão é baixa confirmada no Milan para a receção ao Torino, este sábado (17h00), mas os exames realizados pelo avançado português durante a manhã descartaram qualquer lesão.

O internacional luso, que está convocado por Roberto Martínez para os jogos frente a México e Estados Unidos, tinha sentido um desconforto no adutor da perna direita e falhou o treino de sexta-feira. Este problema muscular, de resto, tem afetado o jogador de 26 anos ao longo da temporada.

O jornal italiano Corriere dello Sport escreve ainda que o português será reavaliado para saber se estará disponível após a pausa internacional, o que mantém a dúvida sobre se irá integrar o estágio da Seleção.

Leão leva dez golos e duas assistências em 24 jogos pelo Milan esta época.