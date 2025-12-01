Para muitos, Rafael Leão é um dos maiores desequilibradores do mundo do futebol. Alia uma grande capacidade técnica a uma potência física quase incomparável na atualidade. Colado à faixa esquerda, tem-se afirmado com um dos grandes futebolistas do planeta com a camisola do Milan e da Seleção Nacional.

Porém, após uma temporada 2024/25 menos conseguida (treinado por Paulo Fonseca e Sérgio Conceição, dois portugueses), tanto a nível coletivo como individual, Rafael Leão parece estar de volta a um papel de maior preponderância no Milan.

Até esteve lesionado entre meados de agosto e finais de setembro, com o arranque de temporada previsivelmente mais limitado. Mas, quando regressou, o experiente técnico italiano Max Allegri deu-lhe uma nova tarefa - jogar a ponta de lança.

Face à falta de alternativas para essa posição (apenas Santiago Giménez, que tarda em mostrar créditos de goleador) e já com o mercado fechado, Massimiliano Allegri olhou para o perfil de Leão e encontrou nele um belo projeto de avançado-centro. Forte fisicamente, rápido e tecnicista, talvez faltasse a Leão uma maior capacidade finalizadora.

Só Lautaro Martínez marca mais do que Leão na Serie A

E a verdade é que o trabalho começa a mostrar frutos, pelo menos no que aos golos diz respeito. É que, nos nove primeiros jogos que disputou na Serie A, Rafael Leão marcou cinco golos, uma cifra que nunca tinha atingido tão cedo na competição em sete temporadas.

Em 13 jornadas, só o avançado do rival Inter Lautaro Martínez marcou mais golos do que ele (seis). O último tento de Rafael foi conseguido neste sábado, num jogo complicado diante da Lazio, em que o luso-angolano saltou mais alto do que toda a gente e finalizou de cabeça aos 51 minutos. Algo pouco habitual até esta temporada.

A este golo, juntam-se os tentos conseguidos diante do Parma, Pisa e Fiorentina (bis). Tem ainda uma assistência contra a Roma. Numa temporada em que o Milan não disputa competições europeias, Rafael Leão pode encontrar tempo e espaço para se reinventar, aos 26 anos, e acrescentar polivalência ao seu jogo.

Podemos até recordar a temporada de 2021/22, em que o ex-Sporting foi considerado o MVP da Liga italiana, conquistada pelo Milan, para traçar uma comparação com esta temporada, com ajuda do nosso parceiro estatístico, o Sofascore.

Leão consegue menos dribles mas está mais eficaz no remate

Os números mostram que Rafael Leão não está, em relação a essa saudosa temporada de 2021/22, a rematar mais. Tem 2.22 remates por jogo agora, face aos 2.56 conseguidos há cinco temporadas. Contudo, marcou mais um golo. Podemos deduzir que Leão é mais eficaz atualmente (ou, então, tem chances em melhores zonas de finalização).

Faz exatamente o mesmo número de passes chave por jogo (0.67) e tem quase o mesmo número de toques na grande área adversária (4.78 vs 4.33). A grande diferença mostra-se nos dribles bem-sucedidos por jogo (2.11 vs 0.56), numa queda acentuada. Assim se vê o que Allegri pretende dele - objetividade na grande área.

E o mapa de calor mostra que Rafael Leão não tem sido, esta temporada, um jogador de corredor. Tem ações mais dispersas tanto no corredor central, como no corredor esquerdo, com algumas presenças esporádicas noutras zonas do campo. A questão que fica é a seguinte - será esta uma adaptação de recurso por parte de Allegri, ou um novo rumo para a carreira de Rafael Leão? O futuro o dirá.