Cristiano Ronaldo revelou a sua tristeza pelo facto de o jogo entre Juventus e Inter de Milão, grande clássico da 26.ª jornada da Serie A, se jogar à porta fechada, numa medida preventiva devido ao coronavírus.

«Os nossos adeptos não estarão lá e isso deixa-nos tristes. Mas a responsabilidade é a mesma. Jogamos em casa e esperamos conseguir um ótimo resultado. É estranho jogar sem público um jogo tão importante. Não é bonito, mas a saúde é o mais importante. Por isso, temos de respeitar esta decisão de jogar à porta fechada», afirmou o internacional português em entrevista à Sky Sport Itália.

Sobre o jogo, Ronaldo afirmou ainda: «Um Juventus-Inter é como um Barcelona-Real Madrid. Será um jogo contra uma equipa e um treinador fantásticos, mas tentaremos vencer.»

Juventus e Inter de Milão defrontam-se no domingo, às 19h45, em Turim. A Juve lidera a Liga Italiana com 60 pontos, mais seis do que o Inter, que é terceiro e tem menos um jogo.