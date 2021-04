Desta vez Cristiano Ronaldo não marcou, mas a Juventus venceu o Génova por 3-1 e continua na terceira posição da Serie A, com um ponto de atraso para o Milan e doze para o Inter, que caminha para o título.

A vecchia signora adiantou-se no marcador logo ao minuto 4, por intermédio de Kulusevski, com uma bela finalização de pé esquerdo, à entrada da área.

A vantagem foi dilatada ao minuto 22, na sequência de uma grande arrancada de Chiesa, que atirou para defesa de Perin, que depois viu Ronaldo atirar ao poste e a bola sobrar para o golo de Morata.

O Génova reduziu no início da segunda parte, com um golo de cabeça de Scamacca, num lance em que De Ligt ficou a pedir falta (49m).

O resultado final foi estabelecido por McKennie, que tinha acabado de entrar (70m).

Até final do jogo Cristiano Ronaldo ainda procurou o golo - até porque o Génova ficou reduzido a dez elementos por lesão de Zappacosta (já com as substituições esgotadas) -, mas esse tento não apareceu.

A três pontos da Juventus está o Nápoles, que foi ganhar ao reduto da Sampdoria (0-2).

A equipa da casa não contou com Adrien, castigado, mas Mário Rui foi titular na equipa visitante, que venceu com golos de Fabián Ruiz (35m) e Osimhen (87m).

O Hellas Verona, com Miguel Veloso (até ao minuto 69), foi derrotado em casa pela Lazio (0-1).

Milinkovic-Savic marcou o único golo do encontro, ao minuto 90+2.