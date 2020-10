Não foi preciso esperar muito para que a Juventus saísse em defesa de Cristiano Ronaldo, depois das declarações do ministro do Desporto de Itália, Vincenzo Spadafora, que afirmou que o português teria violado o protocolo ao sair e voltar do país.

«O ministro Spadafora devia ligar ao Ministério da Saúde ou do Interior, para explicarem o que ele terá violado», respondeu Andrea Agnelli, presidente da Juventus.

«Sou dirigente desportivo e sigo o protocolo federal. E a propósito de bolhas, queria lembrar que os jogadores são cidadãos livres quando vão para casa, e para além disso têm de responder às convocatórias das seleções. A saúde é a prioridade, neste período complexo, mas acredito que, se o protocolo for aplicado corretamente, será suficiente para conseguirmos chegar ao final da época», acrescentou o dirigente.

Cristiano Ronaldo está entre os jogadores da Juventus que estão a ser investigados por alegada quebra do protocolo de isolamento, com o intuito de integrar os trabalhos das respetivas seleções.

Ronaldo acabou por ter um teste positivo à covid-19 durante o estágio da seleção portuguesa, e voltou a Turim de avião-ambulância, nesta quarta-feira.