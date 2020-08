Caso não tivesse escolhido o futebol, Cristiano Ronaldo poderia dar-se bem nos Estados Unidos da América, mas propriamente na NBA.

Quem o diz é Miralem Pjanic, colega do português na Juventus e confesso fã da liga norte-americana de basquetebol

«O Ronaldo tem boa estrutura, salta alto e é rápido. Se não for mau com as mãos, poderia ser um bom jogador da NBA», disse, numa entrevista à Marca, quando questionado qual dos seus colegas poderia jogar na NBA.