O regresso da Juventus à competição, depois da longa paragem imposta pela pandemia da covid-19, não está a correr bem. Depois da eliminação da final da Taça de Itália, diante do Nápoles, a equipa de Sarri tarda em regressar às boas exibições e nem a recente vitória sobre o Bolonha (2-0) atenuou o ambiente pesado que se vive em Turim. Isso ficou bem patente na conferência de imprensa com Maurizio Sarri a responder a Cristiano Ronaldo que se terá queixado de ter tido poucas bolas no jogo.

«Ronaldo queixou-se das poucas bolas que recebeu? Se bastasse reclamar, as duas equipes permaneceriam no campo do adversário», atirou de pronto Sarri em conferência de imprensa.

O treinador admitiu depois que a equipa acabou por recuar em demasia, mas por desgaste físico e não por opção do treinador. «A equipa terminou o jogo mais baixa, esmagada, mas foi porque a gasolina acabou, não foi uma opção tática ou filosófica. O meu trabalho é fazer com que a equipa dure mais tempo até os 90 minutos», acrescentou.