Três dias depois da humilhação sofrida com os noruegueses do Bodo/Glimt, a Roma de Mourinho voltou a não vencer.

A equipa da capital italiana empatou a zero em casa diante do Nápoles, num jogo em que o treinador português foi expulso, depois de uma reação irada que terminou com um pontapé numa garrafa.

Após ver o cartão vermelho, Mourinho reagiu com muita ironia no olhar.