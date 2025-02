Sérgio Conceição respondeu a apenas uma pergunta na conferência de imprensa após a derrota do Milan em casa do Feyenoord (1-0).

O treinador português queixou-se de ter de esperar um quarto de hora para entrar na sala da imprensa e limitou-se a dar apenas uma resposta, em pouco mais de 30 segundos.

«Sabíamos como era a atmosfera, sobre a agressividade deles, sabíamos de tudo isso. Os jogos tornam-se difíceis se não ganhas os duelos. Começámos bem, com uma chance do Reijnders, depois sofremos o golo, estas coisas acontecem. Não foi um jogo de sorte. Deveríamos ter feito mais e tivemos as oportunidades de pelo menos empatar. Tudo bem, agora resumi o jogo para vocês. Considerando que esperei 15 minutos lá fora, agora eu já fiz os meus 30 segundos e é o suficiente», disse o treinador português, antes de se levantar e abandonar a sala.

Segundo a imprensa italiana, Conceição ficou desagradado com o tempo de espera. Tudo terá acontecido porque Gijs Smal, jogador do Feyenoord, teve uma conferência de imprensa mais longa do que o esperado.