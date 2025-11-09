Made In
VÍDEO: Conceição eleito o jogador do mês e depois vai para o banco... protestar
Português foi substituído no dérbi frente ao Torino e mostrou-se insatisfeito
Francisco Conceição, internacional português, foi considerado o jogador do mês de outubro da Liga italiana. Antes do início do dérbi frente ao Torino, que não foi além de um nulo, o avançado de 22 anos recebeu o troféu no centro do relvado.
O português começou de início e foi substituído aos 65 minutos. Já no banco de suplentes, Francisco Conceição, que afirmou que Sérgio Conceição na Juventus seria perfeito, foi gravado a protestar, sendo Vlahovic a tentar acalmar o colega de equipa.
Ora veja o vídeo de Francisco Conceição:
