Francisco Conceição, internacional português, foi considerado o jogador do mês de outubro da Liga italiana. Antes do início do dérbi frente ao Torino, que não foi além de um nulo, o avançado de 22 anos recebeu o troféu no centro do relvado.

O português começou de início e foi substituído aos 65 minutos. Já no banco de suplentes, Francisco Conceição, que afirmou que Sérgio Conceição na Juventus seria perfeito, foi gravado a protestar, sendo Vlahovic a tentar acalmar o colega de equipa.

Ora veja o vídeo de Francisco Conceição: 

RELACIONADOS
VÍDEO: Toluca fecha Apertura com mais um golo de Paulinho
VÍDEO: Leão marca, mas Milan desperdiça vantagem de dois golos em Parma
Hungria: Zalaegerszeg de Nuno Campos volta às vitórias
VÍDEO: Ronaldo e Félix marcam e Al Nassr isola-se na liderança