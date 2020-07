Quatro golos no clássico Nápoles-Milan, 2-2 no mítico San Paolo. Os homens da casa seguraram o sexto lugar na Serie A e mantêm dois pontos de vantagem sobre os rossoneri.



Mário Rui fez 90 minutos no lado esquerdo da defesa do Nápoles e esteve na jogada do segundo golo, finalizada por Dries Mertens, com muitas responsabilidades para Donnarumma. Rafael Leão entrou aos 60 minutos para o lugar do apagado e cansado Ibrahimovic.



Apesar de muito retraído, o Milan inaugurou o marcador por Theo Fernandez aos 20 minutos. Bom passe de Rebic e remate de primeira do lateral francês, já dentro da área napolitana.



O 1-1 surgiu pouco depois, com Di Lorenzo a aproveitar um livre defendido para o lado por Donnarumma.



VÍDEO: os dois primeiros golos no San Paolo



No segundo tempo, Mertens fez o 2-1 na tal jogada iniciada por Mário Rui, mas um erro de Maksimovic estragou os planos da equipa napolitana. O defesa fez penálti de forma desnecessária sobre Bonaventura e Kessi não tremeu no cara a cara com Ospina. 2-2, resultado final.



Resta dizer que Rafael Leão entrou bem, ameaçou o golo com um pontapé de pé esquerdo ainda de fora da área e conquistou duas faltas em zonas prometedoras. Fez mais e melhor do que Ibrahimovic.



Parma de Bruno Alves empata, Génova sai da zona de descida



Nos outros jogos de domingo, Bruno Alves e o Parma empataram a duas bolas no Ennio Tardini contra o Bolonha. Os dois golos da equipa da casa apareceram nos descontos e foram marcados por Kurtic e Inglese. O internacional português foi substituído ao intervalo.



O domingo foi importante para o Génova. Com a vitória por 2-0 sobre o SPAL, último da tabela, a equipa abandonou a zona da descida por troca com o Lecce (0-0 em Cagliari). Pandev e Schone fizeram os golos.



O Fiorentina-Verona acabou empatado a uma bola e Miguel Veloso fez 90 minutos no meio-campo visitante. Noutro jogo entre aflitos, a Sampdoria foi vencer por 3-1 a Udine. Ficaram ambos com 35 pontos, seis acima da linha de água.