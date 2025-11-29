Com um golo de Rafael Leão, o Milan venceu a Lazio (1-0) em casa, este sábado, na 13.ª jornada da liga italiana.

O internacional português marcou aos 51 minutos, com uma finalização na pequena área, após um cruzamento tenso de Fikayo Tomori.

Em tempo de descontos, os «rossoneri» suspiraram de alívio quando o árbitro foi chamado a ver um lance de possível penálti no monitor do VAR, mas optou por mandar seguir jogo. No entanto, Massimiliano Allegri protestou tanto que acabou expulso.

O Milan, que já não perde há mais de três meses, vai passar a noite na liderança. A equipa de Leão tem 28 pontos, mais um do que a Roma e mais três do que o Nápoles, que se defrontam este domingo, no Olímpico.

Já a Lazio, é oitava classificada, com 18 pontos.