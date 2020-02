Ainda antes do apito incial do jogo entre a Juventus e a Fiorentina, Cristiano Ronaldo já estava em destaque. O português recebeu o prémio por ter sido eleito o melhor jogador do mês de janeiro da Serie A, é aliás o segundo mês seguido que Cristino Ronaldo é o escolhido para MVP.



Veja as imagens da entrega do prémio:

Depois, no jogo propriamente dito, Cristiano Ronaldo fez dois golos, dos três da vitória da Juventus, igualou um recorde de Trezeguet, de 2005, por nove jogos seguidos a marcar, e fez o seu 50.º tento com a camisola da Vecchia Signora.

Veja imagens do primeiro golo:

O segundo golo: