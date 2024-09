Ivan Cavaleiro foi anunciado, esta quinta-feira, como reforço do Red Bull Bragantino, tal como o Maisfutebol tinha noticiado.

O internacional português assinou apenas por três meses com o emblema brasileiro, até dezembro de 2024. O avançado de 30 anos chega a custo zero, depois de ter terminado contrato com o Lille.

Ivan Cavaleiro demonstrou vontade em «ficar muito tempo» no futebol brasileiro e destacou a importância de ser orientado pelo compatriota Pedro Caixinha.

«Os treinadores portugueses conhecem mais os jogadores do país e, tendo o Caixinha aqui, um treinador muito experiente, acredito que ele vá trabalhar as minhas qualidades. O meu objetivo agora é ganhar ritmo e ajudar a equipa a alcançar os nossos objetivos», afirmou o avançado, em declarações aos meios de comunicação do RB Bragantino.

Formado no Benfica, Ivan Cavaleiro também passou por Mónaco, Deportivo, Wolverhampton e Fulham.