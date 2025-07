O português Ivo Rodrigues está de regresso ao estrangeiro e foi apresentado, esta quinta-feira, como reforço dos polacos do Motor Lublin.

O médio-ofensivo de 30 anos tinha terminado contrato com o Moreirense e assinou por uma época, com outra de opção, pelo oitavo classificado da última edição do campeonato da Polónia.

Ivo Rodrigues fez 13 jogos pelo Moreirense na segunda metade da temporada passada. Na primeira metade da época, representou o Arouca.

Formado no FC Porto, também já passou por Vitória de Guimarães, Paços de Ferreira e Famalicão. No estrangeiro, representou Antuérpia (Bélgica) e Al Khaleej (Arábia Saudita).