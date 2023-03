O Cuiabá, orientado pelo português Ivo Vieira, confirmou na última madrugada a presença nas meias-finais da Copa Verde, ao empatar em casa com o Vila Nova (1-1), depois do triunfo por 2-0 no jogo da primeira mão dos quartos de final.

Wellington Silva inaugurou o marcador aos 27 minutos, a favor dos anfitriões, enquanto o golo dos visitantes chegou já para lá dos 90, após momentos atribulados.

Aos 90+4m, o ex-Benfica Deyverson desentendeu-se com Rian, do Vila Nova, e ambos foram expulsos com cartão vermelho direto. Seguiu-se uma confusão entre os elementos dos bancos e um adjunto de Ivo Vieira também foi expulso.

Depois disso, aos 90+7m, Eduardo Doma fez o 1-1.

Na meia-final, o Cuiabá vai defrontar o Goiás ou o Brasiliense.

Por sua vez, o Bahia, de Renato Paiva, já fora da próxima fase, venceu o CBR (3-0) no último jogo da Copa Nordeste.

Chávez (3m), Everaldo (29m) e o ex-Paços de Ferreira Arthur Sales (90+1m) marcaram os golos da partida, em dia de aniversário do treinador luso.