O português Ivo Vieira foi anunciado esta quinta-feira como novo treinador do Cuiabá.

O contrato do técnico, que é acompanhado por Pedro Andrade e Honorato José, é válido até ao final do campeonato brasileiro de 2023.

Ivo Vieira sucede a outro treinador luso, neste caso António Oliveira, que garantiu a permanência do Cuiabá no Brasileirão, ao terminar a competição no 16.º lugar.

O técnico de 46 anos, recorde-se, iniciou 2022/23 ao comando do Gil Vicente, de onde saiu no início de novembro, ao fim de 16 jogos.

Ivo Vieira também já treinou o Al-Wheda, Famalicão, Vitória de Guimarães, Moreirense, Estoril, Académica, Desportivo de Aves, Marítimo e Nacional.