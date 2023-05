O Cuiabá, treinado pelo português Ivo Vieira, perdeu na noite de domingo na receção ao Grémio, por 2-1, continuando sem vitórias ao fim de três jornadas no Brasileirão.

Vina deu vantagem ao Grémio aos dez minutos, mas Marllon empatou para o Cuiabá ao minuto 29, para o 1-1 registado ao intervalo.

Na segunda parte, Everton Galdino devolveu a vantagem aos visitantes, para o resultado do jogo.

Em cima do apito final, Patric Calmon viu o segundo amarelo e foi expulso na equipa do Cuiabá, que teve ainda um golo anulado ao ex-Benfica e Belenenses Deyverson, quando ainda havia 1-0 no marcador para o Grémio.

Na classificação, o Cuiabá é 17.º classificado entre 20 equipas, com um ponto, fruto de um empate e duas derrotas.