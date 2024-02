O Pyramids, do Egito, oficializou, esta segunda-feira, a saída do treinador português Jaime Pacheco.

O técnico de 65 anos deixa o comando da equipa depois da eliminação da Taça da Liga egípcia, na última quinta-feira. Em 16 jogos esta temporada, somou sete vitórias, seis empates e três derrotas.

O Pyramids é quarto classificado do campeonato do Egito, com 17 pontos, a dois da liderança. Contudo, a equipa tem menos dois jogos realizados.

Pacheco, diga-se, orientava o Pyramids desde janeiro do ano passado.