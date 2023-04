O Pyramids, treinado pelo português Jaime Pacheco, perdeu a final da Taça do Egito na noite desta segunda-feira, frente ao Al Ahly, por 2-1, num encontro resolvido apenas no prolongamento.

A equipa comandada pelo técnico luso chegou à vantagem já na segunda parte, pelo marroquino Walid El Karti, aos 72 minutos, mas um golo do egípcio Mahmoud Kahraba (jogador que passou pelo Desportivo das Aves em 2019/20), aos 74 minutos, ditou o 1-1.

O empate permaneceu ao final do tempo regulamentar e foi já no prolongamento, aos 105 minutos, que um golo do egípcio Hamdi Fathi permitiu a reviravolta para o título ao Al Ahly.

Os golos do Pyramids-Al Ahly: