O futebolista luso-guineense Janio Bikel é reforço dos Vancouver Whitecaps, clube que atua na liga norte-americana de futebol, a MLS. A confirmação foi feita esta semana pelos representantes do jogador e pelo clube.

O internacional sub-20 e sub-19 por Portugal junta-se à equipa onde joga o ex-avançado colombiano do Sporting, Fredy Montero, após uma temporada e meia nos búlgaros do CSKA Sofia.

Os holandeses do NEC Nijmegen e do Heerenveen, este último clube de formação, foram outros clubes da carreira do jogador, que participou no Mundial sub-20 em 2015.