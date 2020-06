O Jeonbuk é mais líder na primeira liga da Coreia do Sul. A equipa orientada pelo português José Morais, venceu este domingo na deslocação ao segundo classificado, o Ulsan, por 2-0, em jogo da nona jornada da primeira liga sul-coreana.

O triunfo foi construído com um golo em cada parte, ambos na reta final de cada uma. Aos 45 minutos, antes do intervalo, Kyo-Won abriu o marcador para o Jeonbuk. Já em tempo de compensação da etapa complementar, aos 90+5’, Kunimoto fez o 0-2 final no marcador.

Com este resultado, o Jeonbuk somou a quinta vitória consecutiva e leva oito triunfos e uma derrota em nove jornadas. Aumentou de um para quatro os pontos de vantagem na liderança da prova: tem 24, para os 20 do Ulsan, que continua na vice-liderança.