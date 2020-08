O Jeonbuk, clube treinado pelo português José Morais, recebeu e venceu este sábado o Pohang por 2-1, em jogo da 14.ª jornada da primeira liga de futebol da Coreia do Sul.

A primeira parte, sem golos, ficou marcada pela expulsão, na equipa do Pohang, de um jogador que passou em Portugal pelo Atlético CP e pelo Real SC: o colombiano Manuel Palacios viu o cartão vermelho direto aos 31 minutos.

Ainda assim, o Pohang adiantou-se no marcador em inferioridade numérica, já na segunda parte, por Min-Kyu, aos 55 minutos. O Jeonbuk, contudo, conseguiu a vitória com reviravolta, graças aos golos de Jun-Ho (61m) e Bo-Kyung (70m).

Com este resultado, José Morais chega aos 32 pontos, os mesmos do líder Ulsan Hyundai, que tem menos um jogo: defronta o Busan no domingo.