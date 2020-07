O Jeonbuk, clube treinado pelo português José Morais, na liga da Coreia do Sul, cedeu um empate diante do Seongnam (2-2), em jogo da 11.ª jornada, e pode perder a condição de líder da competição.

A equipa orientada pelo técnico português, que na semana passada já tinha perdido no reduto do Sangju Sangmu (0-1), depois uma série de cinco triunfos consecutivos, soma agora 25 pontos, mais dois do que o Ulsan, segundo classificado, que no domingo recebe o Daegu.

Este sábado, o Jeonbuk esteve mesmo em risco de consentir nova derrota, uma vez que chegou ao intervalo a perder por 2-0, na sequência dos golos de Lee Jae-Won (4m) e Park Tae-Jun (45m).

A formação do técnico português acabou por resgatar um ponto na segunda parte com golos de Han Kyo-Won (55m) e Lee Seung-Ki (64m).

Na próxima jornada, o Jeonbuk defronta o Incheon, último classificado da K-League.