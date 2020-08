O Jeonbuk, do treinador português José Morais, sofreu este domingo a terceira derrota no campeonato sul-coreano de futebol e atrasou-se na luta pelo título, agora a quatro pontos do rival Ulsan.

A equipa de José Morais, vice-líder do campeonato, voltou a perder com o Gangwon (2-1), sexto classificado, com o qual já tinha perdido na primeira volta, então fora, e por 1-0.

O desaire deixou então o Jeonbuk a quatro pontos do líder Ulsan, que venceu o Seul por 3-0, e quando faltam quatro jornadas para o final da fase regular, após a qual se realizam mais cinco jogos, de apuramento do campeão.

Naquela que também foi a sua primeira derrota em casa na Liga, o Jeonbuk esteve a perder a partir dos 76 minutos, graças a um belo golo de Kim Ji-Hyun, mas ainda teve esperança de minimizar danos, com um empate aos 88, por Han Kyo-Won.

O golo, já numa recarga após uma série de remates, acabou por não ter qualquer efeito, quando, já nos descontos, o mesmo Kim Ji-Hyun aproveitou uma defesa incompleta do guarda-redes do Jeonbuk, para, na pequena área, bisar e fazer o 2-1.