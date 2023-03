O Zamalek, treinado por Jesualdo Ferreira, ficou sem hipóteses de ultrapassar a fase de grupos da Liga dos Campeões Africanos, ao perder no reduto do Belouizdad (2-0).

Zakaria Draoui (75m) e Leonel Wamba (79m) marcaram os golos da equipa argelina, que está na segunda posição do Grupo D, com 9 pontos, e já garantiu a passagem.

O Zamalek é último, com quatro pontos, pelo que já não pode seguir em frente.

No outro jogo do grupo o Al Merrikh, do Sudão, empatou em casa com o Espérance de Tunis (1-1), que lidera com dez pontos e está apurado.