Jesualdo Ferreira até tinha recebido um prazo de três jogos para dar a volta aos maus resultados, mas perdeu esta terça-feira por 2-1 na visita ao Ghazl Mehalla e foi despedido do comando técnico do Zamalek, confirmou o clube marroquino.

O treinador português não conseguiu qualquer vitória nos últimos cinco jogos (três derrotas e dois empates) e deixa o emblema do Cairo na quinta posição do campeonato, a 11 pontos do líder Al-Ahly.

Jesualdo Ferreira, recorde-se, cumpria a segunda passagem pelo Zamalek. Na atual temporada, somou 11 triunfos em 19 jogos.