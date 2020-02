Jorge Jesus conquistou, na madrugada desta quinta-feira, a Supertaça Sul-Americana, tendo vencido o Independente Del Valle por três golos sem resposta.

O Flamengo ficou com menos um jogador aos 23 minutos, depois de Willian Arão ter sido expulso. Na conferência de imprensa após a partida, o técnico português começou por abordar a impotência ofensiva da equipa quando se viu com menos um elemento.

«A equipa posicionava-se bem em termos de organização defensiva, mas estava nervosa, sem qualidade e talento técnico-tático para ferir o adversário quando saía para o ataque. Estava desejoso que não sofrêssemos golo até ao intervalo», afirmou.

O «mister» explicou ainda as instruções que deu aos jogadores nos balneários.

«Ao intervalo, falámos sobre jogar com menos um, mas disse-lhes que se estivéssemos bem posicionados não se notaria. Eles perceberam isso, entraram no jogo com menos um. Quando eles perdessem a bola, estariam mal posicionados, principalmente em relação ao Gabigol», disse Jesus.

Veja as declarações completas de Jesus: